Актуалният и бившият световни №1 от години не са в добри отношения

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Войната в германския тенис се разгоря с пълна сила след поредните изказвания на Борис Бекер за световния номер едно Александър Зверев. Отношенията между двама са все по-деликатни в последните години.

Шесткратният шампион от Големия шлем отправи поредните си критики към своя сънародник, който вече е на върха в мъжкия тенис. Там, където и самият Бекер бе преди няколко десетилетия.

В интервю за германското списание "Шпигел", миналият и през затвора Борис изрази мнение, че Зверев сам допринася за сравнително ниската си популярност в Германия. А и не само - самият Саша говори по темата в изказвания в последните дни, като се оплака, че няма необходимата подкрепа на турнирите, каквато би се полагала на водача вранглистата.

"В интервютата на немски език, Зверев обикновено е доста сух и рязък, а и не е особено любезен с журналистите - казва Бекер. - Когато обаче говори на английски, е много по-симпатичен, има чар, чувство за хумор и умее да се смее на себе си. Вероятно на това се дължи неособено доброто му име в нашата страна, а и това, че не се радва на любовта на хората."

Германската легенда все пак добавя, че личните му впечатления от Зверев са съвсем различни. Бекер дори го определя като "приятен и забавен човек".

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"В последните три финала от турнири в Големия шлем останах с впечатлението, че повечето зрители подкрепяха неговия съперник - казва още в интервюто си бившият номер едно в света. - Като играч имаш нужда от публиката. В петия сет искаш хората да викат за теб, а не за противника ти. Това говори за неособено голяма популярност и сред феновете извън Германия..."

Най-противоречивата част от интервюто обаче беше свързана с произхода на Зверев и позицията му относно войната в Украйна. Саша е син на руски емигранти в Германия.

"Родителите му са от Русия и той говори на руски с екипа си по време на мачовете - казва Борис. - Освен това не изразява публично позиция за войната в Украйна. А това не му помага да спечели симпатиите на германската публика."

Думите му предизвикаха острата реакция на Зверев.

"Мисля, че говори куп глупости, както винаги - коментира световният №1. - Не знам какво му става напоследък, но имам чувството, че трябва да коментира всичко, което правя. Смятам, че търси всякакви поводи, за да ме напада.

Не съм длъжен да коментирам каквото и да е, защото някой смята, че трябва да го правя. Странно ми е, че смята, че трябва да изразявам политическите си възгледи, независимо по каква причина. Имам много ясна позиция по въпроса. Никой никога не ме е питал за това. Няма да публикувам коментари в социалните мрежи, това никога не е бил моят стил."

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.