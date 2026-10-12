Гъркът постигна впечатляваща победа над Тейлър Фриц на 1/16-финалите в Шанхай

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Стефанос Циципас и Даниил Медведев ще направят пореден епизод от любопитното си съперничество, което през годините мина в скандали, взаимни обвинения, но и страхотен тенис.

Двамата се класираха за осминафиналите на Мастърса в Шанхай, като по-голямата изненада беше силното представяне на гръцкия финалист от Шлема.

Световният №43 успя да победи американеца Тейлър Фриц в трисетов мач с обрат - 3:6, 7:5, 6:3 след 2 часа и 15 минути игра.

Циципас се намира в отлична форма, като в последните си осем мача има само една загуба, допусната от Валентен Вашеро на осминафиналите в Токио. Съперниците обаче не бяха от класата на Фриц.

Даниил Медведев също е на осминафинал след убедителна победа над чешкия квалификант Далибор Свърчина с 6:2, 6:3 за час и 15 минути.

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Руснакът игра със страхотно настроение и направи много впечатляващи удари, макар да имаше своите колебания на сервис най-вече заради големия риск.

Световният №5 и Циципас имат общо 15 мача помежду си, като победите за руснака са 10. Двамата вече играха през тази година, като Циципас победи на осминафиналите в Доха и спря серия от три поредни победи за Медведев.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.