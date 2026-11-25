31-годишният французин, който е шеста ракета на страната си и Мастърс финалист, ще оспорва обвинението на Межрународната агенция за интегритет.
Риндеркнех поиска случаят да бъде разгледан от независим трибунал и е уверен, че ще получи положителен резултат.
Спортът е повече от резултат
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
"Научих за разпространената информация относно обвинението срещу мен за отказ от допинг тест. Според самата ITIA случаят трябваше да остане строго поверителен. Вече уведомих агенцията, че оспорвам обвинението, и поисках случаят да бъде разгледан от независим трибунал, каквото е моето право. Ще представя всички обстоятелства пред трибунала и засега няма да отговарям публично на обвиненията".
Убеден съм, че когато случаят бъде разгледан от независимия трибунал, ще бъда оправдан по обвинението за отказ от допинг тест. Никога не съм приемал забранени вещества. Гордея се с постиженията си в професионалния тенис, които са резултат от упорит труд и спазване на принципите на честната игра", написа той в социалните мрежи.