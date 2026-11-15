Сайтът "Миротворец" я включи в черния списък заради "разпалване на междунационална и междурелигиозна омраза, както и публична подкрепа за провеждането на т.нар. специална военна операция."
Малко преди това Сабаленка се извини за поведението си.
Спортът е повече от резултат
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"Думите ми не бяха насочени към Елина. Бях разстроена заради няколко зрители, които прекалено бурно се радваха на грешките ми. Трябваше да реагирам по друг начин и се извинявам на всички, които са се почувствали засегнати", написа Сабаленка в профила си в социалните мрежи.
Припомняме, че беларуската тенисистка загуби от украинката в три сета и не успя да преодолее груповата фаза. Елина Свитолина се класира за полуфиналите, където победи чехкинята Линда Носкова. Във финала на Финалите на WTA украинката ще се изправи срещу рускинята Мирра Андреева.