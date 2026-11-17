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Александър Зверев получи голямата купа, която се връчва за играч №1 в края на сезона в мъжкия тенис.

Германецът беше награден по време на ATP финалите след много силен сезон, в който се изкачи до върха, спечелвайки първите си две титли в Големия шлем - на "Ролан Гарос" и US Open.

Освен това Зверев игрa на първия си финал на "Уимбълдън" и на полуфинал на Australian Open.

"Голяма чест е за мен да държа този трофей. Миналата година, когато играх на този турнир, си мислих, че може и да успея да съм №1. Това е най-специалното нещо и най-големия успех в моята кариера. Имам най-добрата година в живота си и е перфектно, че държа този трофей", заяви Саша при награждаването.

Във вторник Зверев излиза срещу Бен Шелтън за втория си мач на Финалите, като до момента е с 66 победи през сезона - най-доброто постижение сред всички играчи.

Той е едва четвъртият активен тенисист, който вече е печелил трофея за №1. Другите са Новак Джокович, Карлос Алкарас и Яник Синер. Последните двама германецът успя да изпревари и заради техни тежки контузии в хода на сезона, но това не отнема от постижението му.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.