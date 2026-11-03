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Новият №1 в света Александър Зверев (Германия) говори по темата и разказа, че да поведеш в световната ранглиста е нещо съвсем различно от това да спечелиш титла от Големия шлем.

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А през настоящата година той изпита и двете чувства, след като триумфира на "Ролан Гарос" и на US Open, а по-рано тази седмица най-сетне стигна и до върха в подреждането на АТР.

"В Париж, когато спечелих първата голяма титла, беше различно чувство, защото мислех, че никога няма да постигна това. Изживях много разочарования, трудни моменти, загуби във финали, беше различно най-после да успея. Това беше най-голямото облекчение, което съм изпитал в кариерата си", върна се назад във времето към триумфа си на "Ролан Гарос" германецът.

"За да станеш номер 1, трябва да направиш най-добрия си възможен сезон през цялата година, това е напълно различно. След победа на турнир от Големия шлем можеш да празнуваш. Но после имаш чувството, че трябва да продължиш да работиш всеки ден", продължи той.

"Много е специално за празнувам като номер 1 точно в Париж", завърши новият водач в ранглистата.

Германецът обобщи, че в момента е концетриран върху оставащите събития от календара - "Мастърс" турнира в Париж, финалите на АТР в Торино и финалът на Купа "Дейвис" в края на месеца, като чак след това ще може да празнува.

 

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