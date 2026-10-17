Зверев и Медведев на колене в Шанхай, финалът ще е изцяло испански
Две сензации на китайския Мастърс
Финалът на Мастърс турнира в Шанхай ще бъде изцяло испански, а това без никакво съмнение е изненада с оглед на полуфиналните двойки.
За титлата утре ще спорят Алехандро Давидович Фокина и Рафаел Ходар, като един от тях ще вдигне дебютната си Мастърс титла.
По-голямата сензация дойде от първия полуфинал, в който Давидович Фокина обърна бъдещия №1 в света Александър Зверев, побеждавайки го със 7:5, 4:6, 3:6.
Зверев е тенисистът в най-добра форма в момента и заслужено ще завърши годината като №1 с оглед проблемите на Яник Синер и Карлос Алкарас, но той не успя да ознаменува силния си сезон с още един трофей, който щеше да е първи за него в Шанхай.
Германският тенисист взе първата част със 7:5, стигайки до ключов пробив в решителен момент - в 11 гейм, след което на свой сервис затвори сета.
Давидович Фокина обаче отговори със същото във втората част, когато пробив в десетия гейм бе достатъчен за 6:4. Това вкара мача в трети сет, който испанецът заслужено спечели с 6:3 и така отива на финал.
За световния №26 това ще е втори Мастърс финал след дуела за титлата в Монако през 2022-а.
Негов опонент ще е младият му сънародник Рафа Ходар, който се справи с Даниил Медведев и го победи с 6:3, 6:4.
Така световният №13 за първи път ще играе на Мастърс финал и със своите 20 години се превръща в най-младия тенисист, достигнал битката за титлата в Шанхай.