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Александър Зверев, който вчера си гарантира, че ще завърши годината като №1 в световната тенис ранглиста, постигна нова драматична победа на Мастърс турнира в Шанхай.

Германският тенисист победи Александър Бублик от Казахстан със 7:6, 4:6, 7:6 за 2 часа и 37 минути тенис.

Любопитното е, че Зверев направи само един пробив в мача и имаше изключително тежки мигове на корта в Шанхай, но все пак показа шампионски характер, а и показа защо ще бъде №1 в света от понеделник.

Първата част от мача премина без пробиви и логично трябваше да се решава с тайбрек, в който Бублик поведе с 6:3 и имаше три сетбола пред себе си.

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Световният №22 обаче показа един от типичните си сривове и позволи да бъде изравнен до 6:6, а серията от загубени точки набъбна до пет поредни, защото с 8:6 Александър Зверев успя да спечели тайбрека.

Бублик обаче продължаваше да е тенисистът, който стои по-добре на корта и това се видя във втората част, когато представителят на Казахстан проби в петия гейм, а след това затвори сета с 6:4.

Третата част започна с пробив на Бублик още в откриващия гейм, но Зверев направи светкавичен рибрейк. Единственият му пробив мача помогна на германеца да стигне до тайбрек, като този път драма нямаше, а решителната част бе спечелена със 7:1.

Така Зверев намери място на четвъртфиналите, където негов опонент ще е Алекс де Минор.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.