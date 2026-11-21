Двамата най-добри тенисисти в момента си заслужиха място на утрешния финал

393 Снимка: Getty images

Световният №1 Александър Зверев за трети път в своята кариера ще спори за титлата от АТР финалите.

Германският тенисист победи със 7:6, 6:4 един от най-сериозните си опоненти през годините - Даниил Медведев, в мач от полуфиналите на надпреварата в Торино.

Така без да загуби нито сет по пътя и с четири чисти победи, световният №1 си заслужи своето място на големия финал утре, където негов опонент ще бъде Карлос Алкарас.

До момента Зверев има два финала в тази надпревара, като и в двата случая той вдигна трофея над главата си. Първият случай бе през 2018-а във финал срещу Новак Джокович, а вторият бе през 2021-а именно срещу Даниил Медведев.

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Днес двамата играеха с минимални рискове през целия първи сет, в който не видяхме нито една точка за пробив и нещата набързо стигнаха до решителен тайбрек, в който Зверев буквално попиля Медведев със 7:0.

Вторият сет пък бе решен с единствения гейм в мача, в който изобщо имаше точки за пробив.

Две на брой на сметката на Саша Зверев, който реализира втория си шанс и поведе с 4:3, а след това с 6:4 затвори мача и си гарантира мястото на финал.

Снимка: Getty images

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.