Така без да загуби нито сет по пътя и с четири чисти победи, световният №1 си заслужи своето място на големия финал утре, където негов опонент ще бъде Карлос Алкарас.
До момента Зверев има два финала в тази надпревара, като и в двата случая той вдигна трофея над главата си. Първият случай бе през 2018-а във финал срещу Новак Джокович, а вторият бе през 2021-а именно срещу Даниил Медведев.
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Днес двамата играеха с минимални рискове през целия първи сет, в който не видяхме нито една точка за пробив и нещата набързо стигнаха до решителен тайбрек, в който Зверев буквално попиля Медведев със 7:0.
Вторият сет пък бе решен с единствения гейм в мача, в който изобщо имаше точки за пробив.
Две на брой на сметката на Саша Зверев, който реализира втория си шанс и поведе с 4:3, а след това с 6:4 затвори мача и си гарантира мястото на финал.