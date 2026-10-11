Германецът трябваше да играе три сета срещу французина Алис, но е на осминафинал

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Александър Зверев, който ще завърши сезона като №1 в света на тениса, продължава страхотното си представяне през 2026 година.

Първата ракета на Германия постигна своята победа №60, след като надделя над французина Кантен Алис с 6:4, 6:7(8), 6:3 в третия кръг на Мастърса в Шанхай.

Въпреки трисетовия мач, Зверев не даде нито една възможност на съперника в хода на целия двубой. Изгуби втория сет в тайбрек, в който изпусна два мачбола, а Алис играеше най-добрия си тенис.

Това е четвърта поредна победа на Зверев над този съперник, а формата му показва, че е готов за първа титла в Шанхай и общо девета на ниво Мастърс.

В следващия кръг Зверев ще има за съперник адаша си Александър Бублик, който се подвизава за Казахстан. Руснакът спечели драматично срещу Брендън Накашима с 6:7(7), 6:3, 7:6(5).

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Любопитно е, че Бублик е неприятен съперник за Зверев, тъй като го е побеждавал три пъти в общо четири мача. Последните им двубои обаче бяха през 2023 година.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.