Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Aлександър Зверев със сигурност ще завърши годината като №1 в световната тенис ранглиста на АТР. Това стана ясно, след като Карлос Алкарас отпадна в третия кръг на "Мастърс" турнира в Шанхай.

Белгиец изигра мача на живота си и спря победната серия на Алкарас
Виж още Белгиец изигра мача на живота си и спря победната серия на Алкарас

Германският тенисист вече знаеше, че за първи път в кариерата сище оглави класацията, след като досегашния лидер Яник Синер обяви края на сезона си. Така италианецът ще загуби точките, които е спечелил през същия период на миналата година. Вече е сигурно и че Зверев ще остане номер 1 след финалния турнир на АТР в Торино, тъй като №3 в подреждането Карлос Алкарас изостава с прекалено голям актив, за да се завърне на върха.

29-годишният Зверев официално ще оглави ранглистата на 2 ноември, след турнира във Виена. През настоящия сезон той триумфира на "Ролан Гарос" и Откритото първенство на САЩ, двата турнира от Големия шлем.

"Това е фантастичен сезон за мен с победите в Париж и Ню Йорк, а мисълта, че ще завърша годината на първо място, е сбъдната мечта", каза Зверев пред сайта на АТП.

Бъдещият лидер в световната ранглиста продължава участието си в Шанхай, където на осминафиналите ще се изправи срещу Александър Бублик.

Яник Синер завърши по впечатляващ начин 2025 година, след като спечели титлите във Виена, на "Мастърс" в Париж и на финалния турнир на АТП в Торино. Във всеки от тези три турнира той победи Саша Зверев. Поради отказа си от участие италианецът ще загуби приблизително една четвърт от точковия си актив.

С достигането си до върха Александър Зверев ще се превърне в във вторият най-възрастния тенисист, който става №1 - когато се качи на върха ще бъде на 29 години и 196 дни. На по-голяма възраст лидер е ставал единствено Джон Нюкомб от Австралия (30 години и 11 дни).

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
126550
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
5658
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4198
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК Impressio
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК
2078
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3376
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1395
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1490