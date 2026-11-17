Световният №1 към момента оправдава ролята си на фаворит

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Александър Зверев постигна втора победа на АТР финалите и почти сигурно ще бъде част от полуфиналната фаза на надпреварата.

Световният №1 спечели с 6:2, 7:6 срещу Бен Шелтън и така продължава да е перфектен в Торино.

Германският тенисист бе почти перфектен в първия сет, който бе заслужено спечелен с 6:2, но Шелтън се събуди през втората част и не се даде лесно.

Вторият сет премина без пробиви и двамата трябваше да решават всичко с тайбрек, който Александър Зверев спечели със 7:4.

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Така след победата над Рафа Ходар, Зверев победи и Шелтън, който предварително бе смятан за потенциално най-трудния му опонент в тази група "Джон Макенроу".

След два кръга Зверев е лидер в класирането с перфектния си актив, Бен Шелтън и Артур Фис имат по победа и загуба, докато Рафа Ходар е с две поражения.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.