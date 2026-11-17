Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Александър Зверев постигна втора победа на АТР финалите и почти сигурно ще бъде част от полуфиналната фаза на надпреварата.
Световният №1 спечели с 6:2, 7:6 срещу Бен Шелтън и така продължава да е перфектен в Торино.
Германският тенисист бе почти перфектен в първия сет, който бе заслужено спечелен с 6:2, но Шелтън се събуди през втората част и не се даде лесно.
Вторият сет премина без пробиви и двамата трябваше да решават всичко с тайбрек, който Александър Зверев спечели със 7:4.
Спортът е повече от резултат
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
Така след победата над Рафа Ходар, Зверев победи и Шелтън, който предварително бе смятан за потенциално най-трудния му опонент в тази група "Джон Макенроу".
След два кръга Зверев е лидер в класирането с перфектния си актив, Бен Шелтън и Артур Фис имат по победа и загуба, докато Рафа Ходар е с две поражения.
Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.