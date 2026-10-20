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Ако отвориш класирането във Висшата лига, виждаш цифри, които трудно лъжат - перфектен старт, 7 победи от 7 мача. Нещо, което се случва за първи път в историята на Манчестър Сити.

"Гражданите" продължават с отличния старт на сезона на терена и водят уверено в Англия. Само че паралелно с рекордите на терена върви друг ред от цифри, който от години държи клуба в челните заглавия: 115-те обвинения за финансови нарушения, от които 114 бяха доказани и клубът бе обявен за виновен от независим юридически състав.

Докато медиите и феновете на съперниците бързат да лепнат етикета "измамници", гостуващият сектор на Сити срещу Ливърпул (3:0) на "Анфийлд" и трибуните на "Етихад" за домакинството на Ипсуич (3:2) се напълниха с нещо доста неочаквано - гигантски надуваеми банани.

На пръв поглед пълен абсурд, но всъщност доста дълбока иронична самозащита от страна на феновете. Завърна се култовата традиция от края на 80-те. Целият този маскарад с надуваемите банани всъщност води началото си от август 1987 година.

В един от най-тъмните периоди за Сити - престой във Втора дивизия и липса на какъвто и да е блясък - фен на име Франк Нютън носи на стадиона огромен надуваем банан.

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По това време в Сити играе Имре Варади, когото агитката бързо прекръства на Имре Банана. За броени месеци трибуните на тогавашния стадион "Мейн Роуд" се пълнят със стотици надуваеми играчки, раждайки култовата за Англия мания с бананите - символ на чиста самоирония и доказателство, че феновете са тук заради играта, а не заради трофеите.

За броени месеци един банан се превръща в епидемия. На гостуванията на Сити хиляди фенове започват да пътуват с такива.

Днес, когато конкурентите и медиите обвиняват "небесносините" във финансови нарушения и ги наричат "клуб без история", феновете отново вадят жълтите банани. С това те припомнят за историята си. Показват на по-младите и на съперниците, че Сити е имал уникална трибунна култура и вярна публика още когато е бил на дъното.

Снимка: Getty Images

Показват също пълно нехайство към натиска извън терена, използват същата онази ирония от 80-те, за да покажат, че не ги интересуват заплахите за изхвърляне от лигата. Те вече са били във Втора дивизия с бананите, няма да се уплашат от това да ги пратят там и днес.

Почти четири десетилетия по-късно, жълтият реквизит се завърна по секторите. Но този път не като бягство от сивото ежедневие, а като ироничен отговор срещу 115-те обвинения. Даже самият мениджър Енцо Мареска с усмивка призна, че децата му са го карали да им купува надуваеми банани за мача.

Тази атмосфера отразява и цялата нагласа на клуба спрямо разследването на независимата комисия. На "Етихад" въобще не гледат на казуса като на престъпление или опит да излъжат системата. За тях позицията винаги е била една - разполагат с "неоспорими доказателства" и настояват, че всяка спонсорска сделка и всяко наливане на капитал е било на реална пазарна стойност.

Погледнато през тяхната призма, логиката е проста: когато "Абу Даби Юнайтед Груп" влезе в Манчестър през 2008 г., положението в европейския футбол беше практически капсулирано. Финансовият феърплей (FFP) се появи точно навреме, за да циментира предимството на традиционните грандове и да затвори вратата пред всеки нов проект. От Сити твърдят, че създаването на глобалната мрежа City Football Group (CFG) - система от сателитни клубове по света, е просто иновативен бизнес модел, с който са изравнили шансовете си спрямо старите акули.

Колкото и да се пише за евентуални глоби или отнемане на точки, съблекалнята и трибуните изглеждат още по-сплотени именно заради външния натиск.

Когато теглиш чертата, историята на играта никога не е била особено романтична или справедлива. Футболът по дефиниция е създаден да се играе и доминира от традиционните гиганти - марки като Манчестър Юнайтед, Челси, Барселона или Реал Мадрид, които десетилетия наред са на върха.

От позицията на отбрана на Манчестър Сити, нещата изглеждат така:

Клубът просто е влязъл в тази джунгла по-късно и се адаптира възможно най-бързо, за да оцелее на масата на големите.

Разбира се, двете страни на барикадата са на коренно противоположно мнение по темата. А от едната към момента е само Сити. От другата - английският, а изглежда и европейският футбол.

Снимка: Getty Images

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



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