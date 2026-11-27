Историята с инциденти е толкова дълга, че е истинско чудо как клубът изобщо е допускан до евротурнири

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Стотици маскирани хулигани излизат от сектора си, без никой от охраната на стадиона - стюарди или полиция, да се интересува от това действие. Минават по вътрешни коридори, за да се озоват в съседна трибуна, където пак влизат без никой да ги спира. Очевидно - и без подстъпите между отделните сектори да са затворени. Нещо, което е нечувано за европейски стадион.

Та маскираните типове, които освен това носят пръти, ножове, пожарогасители, палки и други оръжия, отиват в място от централната трибуна, съвсем близо до ВИП ложите. Атакуват мъже, жени и деца - част от делегацията на Левски, като отново няма никаква намеса. Някакви мъже с оранжеви жилетки се появяват - това трябва да са стюардите, които леко побутват един-двама, без да ги спират.

След това групата се насочва и към сектора с гостуващата агитка, където ги спират само огромната ограда и преградните мрежи. Всичко това продължава 10-15 минути по време на мач от европейските клубни турнири.

Е, добре дошли в Марсилия. Там няма футболно хулиганство. Там има гангстерска престъпност на ниво, непознато за 90 процента от Европа. Има още няколко места, на които футболният мач е просто повод за поредната битка, наказателна терористична акция срещу всеки, който е "външен".

Историята на инциденти в този град около мачовете на Олимпик не може да се побере в страниците на някой от литературните шедьоври. Например "Война и мир".

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Като се започне от това, че гостуващи публики във френското първенство почти не се допускат на "Велодром", мине се през бити играчи и треньори на отбори като Лион и Ланс, през атаки към автобуса на ПСЖ с камъни, прекратяване на мачове от Лига 1, както и десетки кървави акции в европейски мачове - повече от 10 са само за последното десетилетие.

Как Марсилия е допускан изобщо от УЕФА да участва в турнирите, изобщо не е ясно.

Снимка: Getty Images

За драстично по-малки провинения отбори са наказвани да не домакинстват на своите стадиони или да играят без публика. Ако са реципрочни, санкциите на ОМ трябва да ги извадят от турнирите на УЕФА поне за 20 години. Случилото се в четвъртък е пълен шок за нас, защото е замесен български отбор. Но то е просто поредното зверство в града на футболния тероризъм.

Хронология само на последните 10 години и само на някои инциденти:

2018 г. - финал срещу Атлетико Мадрид в Лига Европа, Лион

Стотици са арестувани, след като хулигани на Марсилия намират някак билети за неутрален сектор, пълен със семейства, повечето испанци. Тогава обаче полицията се намесва - нещо, което в Марсилия обичайно не се случва.

2021 г. - дербито с Ница

Мачът е прекратен, след като двете публики се сбиват. Стартът е даден от стотина хулигани на Марсилия, които режат предпазните мрежи и влизат в съседния сектор, при това - на стадиона на Ница.

2021 г. - дербито с Лион

Още един прекратен мач, след като бутилка удари капитана на техния отбор Дмитри Пайе, хвърлена от неговите фенове. Отвън настава улична война и има над 20 ранени, като през нощта боевете се прехвърлят в центъра на града.

2020 г. - инвазията на Айнтрахт

Германските фенове пристигат без билети - някъде около 6000 са в града. И настават сцени, които са за филм. Бой има и на стадиона, подобно на този от четвъртък, с разликата, че тогава насреща е ултра групата на Айнтрахт, а не семейства с деца, пътуващи да подкрепят мирно Левски.

Снимка: Getty Images

Това са само инциденти на трибуните. Извън стадион "Велодром" нещата са далеч по-страшни.

В Марсилия има организирана футболна престъпност. От шофьорите на таксита и UBER автомобили, през полиция, служители на хотели и гари - цялата система е разработена. Подава се информация кой къде е отседнал, атакуват се директно хотели, нападат се ресторанти, независимо, че вътре вечерят семейства.

В сряда вечер хотел с фенове на Левски бе нападнат, след като информацията е била подадена отвътре. Регистрирани са толкова и толкова българи - ясно е, че те са там за мача.

В последните 5 години най-тежките гангстерски атаки бяха към три от най-големите гръцки агитки. ПАОК, Олимпиакос и Панатинайкос закараха огромни групи гостуващи фенове в града, но бяха посрещнати с организирани атаки из улиците, ножове, боксове, бухалки. Няколко солунски фенове изкараха дни в марсилска болница, преследвани с мачетета из пристанищните улици.

В този град не те дебне опасност да те набият футболни фенове, ултраси, хулигани - наречете ги, както искате. Такива има почти в цяла Европа. В Марсилия футболът е просто идеален повод и сборно място на стотиците хиляди криминални елементи, които дебнат по улици, нахлуват в хотели, бият, раняват с ножове и - внимание - ограбват, гостуващите агитки. Доказателство, че тук не става дума за код на ултра или хулиганизъм.

И, разбира се - полицията. Споменахме, че връзките с други важни клетки като шофьорите, хора в хотелите и по възлови места като гарите, са отлично работещи за информация. А къде е полицията?

Ами... от години във Франция се говори открито, че тя е част от проблема. Нали не мислите, че униформените не са виждали излизащите от сектора, маскирани, въоръжени хора? Къде са мислели, че отиват? Може би на кино?

Как такава сериозна група минава от сектор в сектор през вътрешността на стадиона? Как никъде портите между трибуните не са затворени? Как никой не ги чака в централния сектор и не засилва охраната около българите?

Това е положението. Добре дошли в Марсилия. Там си срещу всички, включително срещу хората, които те настаняват да нощуваш и срещу полицията.

И от години е така. И всичко това се знае, говори, разказва от потърпевши...

Френските власти нехаят. Това си е техен проблем. Но това, че УЕФА нехае, е проблем на всеки отбор, който бъде изтеглен на жребий да гостува в пристанищния град.

Снимка: Getty Images

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