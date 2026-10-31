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ЦСКА направи шоу за около 18 хиляди фенове, които изпълниха новия стадион "Българска армия" преди откриващия мач със Славия.

ЦСКА

В рамките на два часа организаторите на клуба направиха различни инициативи на терена, с които подряха шумните фенове. За това помогнаха водещите в SportCast семейството на Dir.bg Деян Веселинов и Явор Кръстев.

Те представиха на трибуните спортисти на трибуните, пряко свързани с ЦСКА. Сред тях бяха борците Семен Новиков и Кирил Миров, които съвсем скоро се върнаха от Световното първенство в Астана, където Новиков спечели златен медал. На трибуните беше и боксьорът Тервел Пулев.

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В последствие феновете посрещнаха играчите и треньора Маркус Гиздол, които облечени елегантно и изцяло в черно направиха почетна обоиколка на терена, на който по-късно трябваше да излязат за победа.

Снимка: БТА

Дойде и време за кулминацията - посрещане на легендите на ЦСКА. Последователно излязоха Христо Янев, Милен Радуканов, Александър Тунчев, Тодор Янчев, Мартин Петров, Стилиян Петров, Анатоли Нанков, Галин Иванов, Адалберт Зафиров, Пламен Марков, Ради Здравков, Методи Томанов, Георги Илиев, Христо Маринчев, Стойчо Младенов, Любослав Пенев, Димитър Якимов и Георги Денев.

Снимка: БТА

Най-бурно беше аплодиран борещият се с коварна болест Любо Пенев. В последствие видео обръщение направи Димитър Бербатов, а сам на терена излезе и носителят на "Златната топка" Христо Стоичков" Големият №8 благодари на феновете и се обърна към тези на Славия, посочвайки техния отбор като важен съперник за историята на ЦСКА.

Снимка: БТА

Цялото шоу беше украсено с музикални изпълнения, сред които и такова на "червеното" сърце Йорданка Христова. Преди мачът да започне феновете видяха и изпълнение на военен оркестър.

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