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България падна с 0:5 от Исландия в Пловдив и написа една от най-мрачните страници в своята, иначе горда някога, футболна история. За всичките над 100 години съществуване на отбора, който носи националния герб на гърдите, сме губили на наш терен само два пъти по-лошо от този бой, който ни биха в петък.

На българска земя най-тежките ни поражения са 0:6 от Англия през октомври 2019 г. и 1:6 от Турция миналата година по това време. Сега дойде 0:5 от Исландия. Градацията е очевидна. Къде е Англия, къде е Турция, къде - исландците, като футболна сила и фактор...?

Но казват, че ноември е месец на позитивизма и добрите каузи. Та нека опитаме да намерим оптимистичен прочит на всичко случващо се в родния футбол.

Да започнем от това, че можеше да е по-зле в Пловдив. Нашите бяха толкова объркани, че исландците щяха да ни вкарат още няколко гола, ако им се занимаваше. 0:5 тежи, ама можеше да е по-лошо.

Освен това - националите след гостуването в Естония ще изпратят година, в която могат да си преброят цели три победи. Не е малко, хора. Три победи са това.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Да, приемаме, че две са срещу Индонезия и Соломоновите острови, ама са си победи.

Имаме и една като гост на Люксембург. Стига толкова, колко мача да спечелим? Все пак сме 90-и в ранглистата на ФИФА, не 9-и. Нищо, че Исландия далеч не е много по-напред (73-о място).

Та - тази година три победи. Миналата беше само една. Бихме грузинците в един мач на края на световните квалификации, който беше между два отпаднали вече отбора.

През 2024-а имаме три победи също - над Танзания (разширяваме географията), Северна Ирландия и Люксембург.

Това е активът ни за 2024-а, 2025-а и 2026 г. Седем победи в 27 мача не е никак зле. Можем да отчетем успех, че сме побеждавали съперници от три континента за трите години - Европа, Азия и Африка.

В петък на "Колежа" - така наричат феновете стадиона на Ботев, ни върнаха в първи клас. Но това също не е чак някаква болка за умиране. Направо си е позитивно, да преговорим материал, който отдавна трябваше да сме научили. Да кажеш, че ни бият с 0:5 за първи път... Само преди две години отнесохме същия резултат в Белфаст, а преди 13 месеца - в София от турците беше 1:6.

Ние във футбола просто си живеем във филм, в който всяка сутрин се събуждаме развълнувани, взимаме букета за класната, завързваме с треперещи пръсти връзките на обувките и прекрачваме прага за първи учебен ден.

Казано иначе - не мърдаме ни на йота напред. Така сме от поне десетилетие.

В последните три години, в които управлението на БФС е на избрания от клубовете президент Георги Иванов, нещата стабилно си вървят пак около кота "нула".

Видимото раздвижване във футбола ни идва от няколко клуба, които работят мащабно и със сериозен финансов ресурс, строят стадиони и бази, привличат качествени играчи... Това е прогресът. ЦСКА с прекрасния му нов стадион, Левски с избора на чуждестранен треньор и добри играчи, донесли му титла и европейски победи, Лудогорец - там нещата са ясни от 15 години... Но всичко това са неща, свършени от частни клубове, които са тотално извадени от целия контекст на футбола ни.

Постоянно се говори за това, че във водещите ни отбори е пълно с чужденци на терена. Ами, нормално. Кой собственик с амбиции ще предпочете по-слаб играч само, защото е българин? Ще взимат чужденци, разбира се. И исландци може да започнат да привличат. Както видяхме, качеството е 0 към 5 по скалата на футболната логика.

Там, където управляващият орган има думата, каквото може да се оплеска, се оплесква. Програмата за първенството е хаотична, инфраструктурата е кошмарна, решенията на комисии като съдийската и дисциплинарната са озадачаващи, а самото рефериране на мачове бележи видим спад дори спрямо неособено високия стандарт от последните сезони. Все фактори, които затрудняват прогреса, а не помагат за него.

Тоест - където клубовете си вършат работата, има тук-там и позитивни неща. Там, където е отпечатъкът на БФС и Профилигата, "издишаме", както се казваше в прекрасния български филм.

И затова гледаме един и същ филм и на терена, когато там играе националният отбор. Не е лошо президентът Иванов да излиза по-често и да говори. След 0:5 от Исландия направо е наложително. Да каже, например, как правилото за задължително пускане на български играчи в първенството ни влияе, дава ли плодове...? Колко такива "задължително пуснати" от клубовете в родния елит видяхме в състава срещу Исландия? А като има такива понякога (изключително рядко) при мъжете и младежите, те блестящо ли се представят?

Правила, норми, принуждаване. Но и президента, и всички в БФС трябва да са наясно, че административно футболисти и футбол не се правят. Трябва комбинация от индивидуален талант и здрава треньорска работа.

Прави се със стимулиране на работа по места, с отношение към клубовете, с постоянна битка с държавата и преговори със спонсорите да се дават пари за базовите неща като инфраструктура и работа с деца. С инвестиция в подготвени кадри, които да обучават тези деца. Голям спорт се прави с пари, но правилно вложени. Със стимулиране, а не с принуждаване.

И когато не можеш да се справиш, идва следващият на твоето място в базата в Бояна, за да опита. За три години не виждаме нищо, за което да не бе критикуван остро и предишният президент на БФС, вече покойният Борислав Михайлов. А нали уж Иванов бе избран, за да променим онова, което не е било наред в предходните години? Нещата са си същите, само резултатите се влошават, макар да бяхме сигурни, че сме на дъното и преди няколко години. Колко да се влошават... Дали ще ни бият 0:4, 0:5 или 1:6, все същото ще си говорим.

Та - толкова за промяната. Няма такава. Но нищо кой знае какво не е станало, да бъдем позитивни. Оскарсон, Елерсон и останалите "сон-ове" просто ни сложиха на мястото ни. Взимаме пак букета, отиваме със зачервени бузи от вълнение при класната, сядаме на чина и слушаме уроците - един път 5, друг път 6...

Лекциите по футбол продължават, все за наша сметка.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.