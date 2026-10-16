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Статистическата платформа Football meets data, с която работи и сайтът на УЕФА, изчисли шансовете на всички отбори в Лигата на Конференциите за място в елиминациите на турнира.

Минал е само един кръг, но в тази фаза мачовете са общо шест, а не осем, както е в Шампионската лига и Лига Европа.

Българският представител в надпреварата ЦСКА е с нула точки, след като в четвъртък вечер загуби от Монако с 1:2 в София. За да отиде директно на осминафинал, нашият тим трябва да бъде в топ 8 на крайното класиране с 36 отбора. Ако е между девето и 24-о място, ЦСКА ще отиде на плейофен кръг, който е с пряко отстраняване в два мача и също дава квота за осминафиналите.

Към момента "червените" са един от 14-те отбора с нулев актив. Прогнозата на компютъра е, че ще завършат 30-и с 5.8 точки (не е точно изчисление, разбира се). Вероятно 7 точки ще стигнат за място сред първите 24 тима, а ЦСКА ще е много близо до тях, но ще остане под чертата - поне такава е дигиталната симулация.

Според нея, осмицата ще съставят:

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Аталанта, Брайтън, Копенхаген, Монако, Фрайбург, Гент, Твенте и Лугано. Любопитно е, че два от следващите съперници на българския тим - Тюн и КуПС, са след него в прогнозните изчисления.

Ето какво предстои на ЦСКА:

Трабзонспор и Тюн (Швейцария) у дома.

Нордшеланд (Дания), Панатинайкос и КуПС (Финландия) като гост.

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