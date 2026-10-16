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Статистическата платформа Football meets data, с която работи и сайтът на УЕФА, изчисли шансовете на всички 36 отбора в Лига Европа за това да попаднат в плейофите или директно в елиминациите на турнира. След само два кръга от основната фаза такава прогноза изглежда доста трудна, но ето какво е свършил като работа софтуерът.

"Левски"

Левски в момента е с 1 точка от два мача и се намира на 24-о място във временното класиране. Такава крайна позиция му отрежда последната квота за плейофния кръг през февруари, който може да го прати в елиминациите. Първите осем отбора се класират директно за тях, а следващите 16 играят допълнителен кръг на пряко отстраняване, за да отидат в осминафиналите.

Прогнозата е Левски да завърши 29-и след осемте двубоя от основната фаза. Това означава, че българският шампион ще вземе около 7.6 точки - изчислението не е точно, разбира се. При актив от 8 класирането сред 24-те не е невъзможно, но прогнозно вероятно все пак ще са нужни 9.

Шансовете за топ 8 на "сините" се изчисляват на 0.9 процента, а за топ 24 - на 35.9 %, което не е никак лош показател. А и разликите с десетина отбора наоколо са направо микроскопични.

Бенфика, Леверкузен, Ювентус, Борнемут, Съндърланд, Лион, Бешикташ и Олимпиакос са фаворити за първите осем места. Тези тимове са с по 6 точки към момента, след два кръга.

Левски стартира със загуба 0:1 от Залцбург и 1:1 при гостуването на нидерландския НЕК, а му предстоят мачове с:

Виктория Пилзен, Марсилия и Съндърланд като гост.

Ягелония (Полша), Милан и Лилестрьом (Норвегия) у дома.

 

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