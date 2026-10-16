Сектор "Г" върна лентата към паметен момент от историята, който свързва двата клуба завинаги

19579 Снимка: Bulphoto

Монако не пропусна да благодари с публикация в социалните мрежи на феновете на ЦСКА за идеята и оказаното уважение с хореографията в сектор "Г" на мача в четвъртък вечер от Лигата на конференциите.

Гостите спечелиха с 2:1 на терена, но в началото на двубоя красив момент показа, че футболът наистина може да бъде повече от игра, а историята трябва да се помни и уважава.

Трибуната с най-шумните и верни фенове на ЦСКА изобрази рисунка с две протегнати ръце, държащи флаговете на двата клуба, а банер под нея гласеше: "Честта няма заместител".

Препратката е към един от най-трагичните моменти в историята на Монако, с който винаги ще бъде свързван и клубът на българските армейци.

През 1982 г., в часовете преди първата среща от турнира за Купата на европейските шампиони между двата отбора, си отива принцесата на Монако Грейс Кели. След катастрофа тя издъхва в болница във Франция, а в княжеството е обявен тридневен траур. Няма как да има мач, а УЕФА директно казва на ЦСКА, че може да вземе служебна победа с 3:0 или да приеме да играе на друг стадион, без да има никаква подготовка за това.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Нямаше как да се възползваме от трагедията на хората", казва години по-късно Аспарух Никодимов, треньорът на "червените" тогава. Българският отбор се съгласява да играе в Ница, пътува с автобус и едва не закъснява за мача заради задръствания, и играе двубоя практически без загрявка дори.

Прочутата снимка на капитаните - Жан-Люк Етори и Георги Димитров, които разменят флаговете на клубовете преди мача, е в музея на Монако и уважението на френския клуб към българския заради онзи жест остава огромно.

В четвъртък вечер именно ръцете на Етори и незабравимия, вече покоен Гошо Димитров, бяха изобразени на хореографията. На профила на френския отбор още по време на двубоя в четвъртък се появи публикация със снимка на сектор "Г" и емотикон за благодарност.

Да, честта наистина няма заместител, както показа през 1982 г. ЦСКА.

Тогава армейците елиминират Монако след 0:0 като гост и 2:0 в София.

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