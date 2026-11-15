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Едно от най-изненадващите завръщания във футбола в последните години официално стана факт днес. Във втората неделя на месец ноември, съвсем близо до брега на Адриатическо море, в градчето Равена в италианската провинция Емилия-Романя, феновете на едноименния третодивизионен отбор видяха в игра за любимия си отбор Роналдиньо Гаучо.

Да, да, същият онзи бразилски магьосник, който твореше чудеса, най-вече с екипите на Барселона и Бразилия, но също така имаше запомнящи се мигове и в зората на кариерата си, когато изгря в Европа като футболист на Пари Сен Жермен, както и в по-късните години - с Милан, а и с Фламенго и Атлетико (Минейро).

Носителят на "Златната топка" за 2005 година започна като титуляр за втория в класирането на група "В" на трета дивизия на Апенините при победата с 2:0 срещу Форли.

Снимка: Getty Images

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Макар и на 46, вече далеч от активния футбол в продължение на над десетилетие, Рони започна като титуляр - нещо, което треньорът Андреа Мандорлини обяви на пресконференция преди два дни. Разбира се, настроението бе приповдигнато, защото макар и вече отдавна прехвърлил 40-те, все пак това е Роналдиньо.

ГАЛЕРИЯ ОТ ЗАВРЪЩАНЕТО НА РОНАЛДИНЬО >>>

Бразилецът очаквано бе с любимия си №10 на гърба и издържа едно полувреме на терена, като имаше символично участие в атаката за първия гол на Равена, реализиран в 36-ата минута от Джули Донати - десен бек, преминал през Интер, Байер (Леверкузен), Майнц 05 и Монца.

Вторият гол бе отбелязан след близо час футбол и бе дело на Симоне Раби, който пък е играл за Болоня в Серия "А"

Снимка: Getty Images

Роналдиньо обяви, че се завръща с една цел - да стигне до своя гол №300, след акто до момента в кариерата си има 299 (266 на клубно ниво и още 33 за "селесао). Световният шампион от 2002 година е и инвеститор в новия си клуб, който пък има за цел да се изкачи в Серия "Б" - за последно Равена игра във втора дивизия през 2008-а, когато Рони точно бе напуснал Барселона, за да облече екипа на Милан.

Снимка: Getty Images

Равена е на второ място във временното класиране, изоставайки с шест точки от лидера Специя U19 и на шест пред третия - Пескара.

ГАЛЕРИЯ ОТ ЗАВРЪЩАНЕТО НА РОНАЛДИНЬО >>>

Новият отбор на бразилската легенда никога не е стигал по-високо от Серия "Б" във футболната пирамида на Апенините.

Преди да се впусне в приключението с третодивизионния тим, Роналдиньо Гаучо за последно игра за Флуминензе, без кой знае какъв успех през 2015-а, а три години след това официално обяви оттеглянето си от професионалния футбол.

Снимка: Getty Images

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