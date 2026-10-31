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Никола Цолов имаше първия си официален досег до състезателен уикенд от Формула 1, пишейки историята на родния спорт.

Вчера Цолов бе част от първата свободна тренировка преди Гран при на Мексико и в продължение на час въртя обиколки с болида на "Рейсинг Булс".

Отличен дебют за Никола Цолов във Формула 1 (снимки)
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Цолов даде време с 1.476 секунди по-бавно от най-бързия пилот за деня - Шарл Леклер от "Ферари", а най-впечатляващото бе, че резултатът на българина бе с едва 0.126 секунди по-бавен от този на Арвин Линблад, който караше същия болид на "Рейсинг Булс" със същите настройки.

Специализираните в моторните спортове медии внимателно проследиха представянето на Цолов на фона на все по-усилените слухове за потенциално негово включване във Формула 1 от следващия сезон.

Самият Цолов използва социалните мрежи, за да изрази емоциите си след първия досег до върха на моторните спортове и написа:

"Какъв ден само ... Не е зле за хлапе от България с огромни мечти.

Пътят беше много дълъг и с много възходи и падения, но аз никога не спрях да вярвам и да работя".

Коментар за представяне на Цолов направи и отборният директор на "Рейсинг Булс" Алън Пърмейн.

Той подчерта пред феновете, че преди всичко това е тренировка и целта пред българския пилот е била да тества болида и да дава обратна връзка към механиците за всяка една ситуация и всеки един завой.

Самият Пърмейн подчерта, че всеки един член на "Рейсинг Булс" отлично знае с каква скорост разполага Цолов, но присъствието му на пистата е имало друга цел и самият българин е бил предупреден, че това не е кастинг за място във Формула 1, а просто една тренировка, която няма да предопредели бъдещето му.

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"Той направи всичко като по учебник. Даваше ни много добра обратна връзка, а освен това завърши само на десета от секундата зад Арвин, няма какво повече да искаме от него.

Преди сесията му казаха, че това не е прослушване, защото знаем колко е бърз, не е днес денят, в който трябва да ни го доказва.

Повече ни интересуваше каква обратна връзка ще даде по време на сесията, а и след нея. Никола направи няколко аеродинамични теста, за да изпробваме различните крила.

От гледна точка на гориво и гуми двамата с Арвин бяха с идентични програми.

Няма да бързаме с нашето решение за следващия сезон. Позицията ни е изгодна и имаме трима много силни пилоти, но времето ни притиска и скоро ще трябва да обявим нашето решение", коментира Пърмейн.

Снимка: Getty images

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