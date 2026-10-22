Хари Кейн просто няма как да бъде пренебрегван повече. Той прави всичко

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Ако сте гледали внимателно мача Байерн - Арсенал в сряда вечер в Шампионската лига, несъмнено сте впечатлени от головете - срещата завърши 2:2, от динамиката и темпото.

Не може да не сте се възхитили от невероятната кондиционна подготовка и преходите от защита в атака за секунди на двата отбора. Това е модерният футбол - атлетизмът на играчите просто не подлежи на съмнение. А разликата я правят индивидуалности, които се отличават от останалите в ключовите моменти.

Един такъв в сряда вечер отново показа, че вероятно в модерната игра няма равен на позицията номер 9. Или на номер 8. Или на десетката. Или като опорен полузащитник... Защото Хари Кейн, да си го кажем честно, очевидно може всичко във футбола.

Английският нападател вкара гол в мача. Направи то от дузпа, която сам спечели. Асистира по невероятен начин към Алфонсо Дейвис за другото попадение на Байерн.

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Изтегли се в средата на терена, изигра ситуацията като плеймейкър и даде пас по конец, с който би се гордял всеки халф на планетата.

24 минути преди края баварците бяха много близо до гол, след като биха бързо аут, дошъл след статично положение за Арсенал, а шутът от собственото вратарско поле бе толкова бърз, силен и точен, че изведе двама нападатели срещу един бранител на гостите. По чудо не стана гол.

Кой би аута ли? Хари Кейн.

Деветката отиде зад вратата, докато останалите от двата тима се разправяха кой кого е пазил, къде е трябвало да застане и прочие. Заложи топката и я изстреля като в американския футбол на над 65-70 метра, извеждайки Гнабри зад отбраната на тичащите с всички сили назад играчи на Арсенал.

Удивително, нали? Гол, асистенция, категоричен играч на мача.

И централен нападател, който бие аутове!

Хари е на 33 години, но след мача за пореден път статистиките му бяха като на 23-годишен. Избягал е 12 километра, което е малко над средното за него. Тича по около 11.74 км средно на двубой този сезон.

Пак повтаряме - централен нападател на 33 години.

Снимка: Getty Images

Правим пауза от бомбардировката с фактите и числата, за да кажем, че в понеделник, 26 октомври, е церемонията по връчването на "Златната топка". Тя ще е в Лондон, за да се отбележи 70-ата годишнина от първото отличие, връчено на сър Стенли Матюс през 1956 г.

Кейн е фаворит на букмейкърите, като има вече чувствителна преднина в ставките пред Ламин Ямал и Килиан Мбапе. Това са тримата, между които очевидно ще се излъчи победител. След мача с Арсенал от студиото на CBS към Кейн дойде въпрос от Тиери Анри, който е анализатор там: "Мислиш ли, че това е твоят момент за "Златната топка"?

"Ще излъжа, ако кажа, че не мисля - откровено призна Хари. - Гледам на номинацията ми като признание, но и знам, че много хора вероятно са гласували за мен (вотовете са на журналисти от цяла Европа). Няма да съм горчиво разочарован, ако не спечеля. Ще е невероятна чест, ако го направя."

Англия няма носител на "Златна топка" от 2001 г., когато детето-чудо Майкъл Оуен взе най-важния индивидуален приз във футбола.

А как да пренебрегнеш Хари?

ОК, Ямал е световен шампион с Испания. Но той ли бе играч №1 за отбора на Мондиала? Мбапе с неговите тонове голове за Реал... Но пък какво спечели с тима си, а и с Франция на световното?

Снимка: Getty Images

Някой от ПСЖ? Логично. Някой друг испанец? Също има логика.

Но Кейн просто не може да бъде пренебрегван.

Само чуйте тези факти:

Голът му в сряда вечер бе номер 156 в 158 мача, откакто стана играч на Байерн през лятото на 2023 г. Добавете 51 асистенции.

За миналия сезон - а именно за него се връчва в понеделник "Златната топка", числата са:

75 мача, 73 гола, 11 асистенции. Това е статистиката, включваща двубоите с Байерн в първенство, турнир за Купа на Германия (направи дубъл) и в Шампионска лига (отпадна на полуфинал от ПСЖ), както и с Англия, включително Мондиал 2026 (взе бронз за трето място).

Водещ и постоянен ас в отбори, които не спират да преследват самия връх във всеки турнир, в който се състезават. Не е ли това характеристиката на една "Златна топка"?

Наистина е удивително.

И ако в понеделник Кейн вземе в родния Лондон наградата в ръцете си, кой може да спори, че това е напълно заслужено?

Снимка: Getty images

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