Председателят на БОК влиза в битката през декември в Рим

7806 Снимка: БТА

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева обяви, че влиза в битката за президент на Международната федерация по спортна стрелба.

Бившата световна шампионка и олимпийска сребърна медалистка на пушка е подала своите документи за участие в изборния конгрес, който е на 13 и 14 декември в Рим.

Конкурентите са трима. С Лечева за поста ще с борят досегашният президент на Международната федерация по спортна стрелба - Лучано Роси, председателят на европейската централа - Александър Ратнер, както и Константин Пивоваров от Украйна.

"Всичко е въпрос на екип, на добре поддържан дневен ред. Мен работата никога не ме е плашила. Въпросът е да имаме ясни цели и ясни стъпки как да ги постигнем - заяви Лечева пред bTV по темата. - Действително е сериозна конкуренцията. Двама успешни президенти са част от кандидатите, но аз съм име, което е познато много добре в света на спортната стрелба, на всички нива. Никога не съм отсъствала от света на стрелковия спорт.

Надявам се да има едно добро състезание. Винаги съм водила открита кампания, която включва представяне на кампания, на цели, стратегии и визии, които следва да бъдат изпълнени в нашия стрелкови спорт.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Международната стрелба заема своето важно място в олимпийското движение и като един от най-атрактивните спортове за младото поколение.

Наистина това е много голямо предизвикателство пред мен, но и е най-логичното с оглед на моята дълга спортна кариера като състезател, а и на дългия ми опит като спортен администратор на всички нива - и като министър, и като председател на федерация, и като вицепрезидент на световната конфедерация.

Имам опит и увереност, че мога да бъда полезна за развитието на международната стрелба."

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.