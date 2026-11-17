След последните резултати най-голямата ни "гордост" в този списък вече е Словения

11794 Снимка: Фейсбук, @TeamBulgaria

Жребият за футболния турнир Лига на нациите на 12 февруари отреди България да попадне в група с три отбора, от които никога не бяхме губили на футбол - Исландия, Люксембург и Естония. За съжаление няколко месеца по-късно вече имаме поражения и от трите.

Слабото представяне на представителния ни тим носи антирекордите един след друг в един безкраен омагьосан кръг, в който се говори за кардинални промени, нови треньори, подмладяване и всички останали клишета.

И докато други нации в Европа продължават да се развиват, ние ще продължим да попълваме колекцията си от тимове, които да ни надиграват - независимо от традициите им в спорта и скромното им население. За съжаление в тази подборка почти останаха изцяло такива, които са считани за "футболни джуджета". Но вече попадаме и ние в тази графа.

Статистиката е красноречива - не сме губили само срещу 11 от общо 55 отбора членки на УЕФА. Уточняваме, че в общото число влизат и азиатски тимове като Армения, Грузия и т.н. Сред отборите, от които не сме губили, с два не сме играли, а голяма част могат да се считат за джуджета, тъй не само никога не са били на голям форум, но и са далеч от подобно постижение.

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Резултатите на българския национален отбор по футбол Кои са най-големите победи и загуби на тима ни

Най-големият отбор и единственият с някаква футболна стойност, от който нямаме загуба, е този на Словения. В петте си мача срещу тях имаме три победи и две равенства, което може да се счита за позитив.

Оттам нататък говорим само и единствено за "футболни джуджета". В това число можем дори да сложим отбора на Латвия, който все пак подобно на нас се класира на Евро 2004, последният ни голям форум. С тях сме играли три пъти и имаме три победи, последната от които контрола през 2009 година.

Следващите в списъка са два от азиатските членове на УЕФА - Азербайджан и Казахстан. Срещу първите в пет мача активът ни е идентичен като този със Словения, а срещу вторите имаме две победи в две приятелски срещи през 2013 и 2018 г.

Може да се счита за учудващо, че никога не сме губили от Малта, тъй като срещу тях сме играли цели 14 мача - 11 победи и три равенства, като последното ни съперничество е преди 11 години.

Снимка: Facebook: Team Bulgaria

През юни тази година избегнахме поражение в контролна среща с Молдова за бойко 2:2. По този начин запазихме позитивния си актив и срещу тях, като в миналото имаме и две победи.

И оттук нататък остават класическите "футболни джуджета". С две от тях - Фарьорските острови и Лихтенщайн, никога не сме играли.

Срещу Андора сме с две победи от два мача (последният през 2003 година). Срещу Гибралтар имаме две победи и едно срамно равенство през 2022 година, а срещу безспорно най-слабия отбор в Европа - Сан Марино, постигнахме две убедителни победи в квалификациите за Евро 1992.

Снимка: Bulphoto

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