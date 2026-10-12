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Само на 69 години си отиде Вилфредо Гомес - легендарна фигура и член на Залата на славата на световния бокс. Наричан Базуката, пуерториканецът спечели 44 от своите 48 мача на професионалния ринг, като 42 от тях взе с нокаути. Мощните му удари оставяха без отговор опонентите в средна и лека категория, като му донесоха и пояса на световен шампион в цели три различни дивизии.

Базуката Гомес дебютира на профиринга през 1974-а и в първите 7 години и 33 мача от кариерата си на него няма загуба. Епичните му битки са срещу мексиканските звезди Карлос Сарате, Лупе Пинтор и Салвадор Санчес, а все още държи рекорда за поредни защити на титлите си - 17. Като всички те са спечелени с нокаути!

Удивително мощен за категорията и килограмите си, Базуката доминираше в три различни теглови категории: супер петел (Super Bantamweight), перо (Featherweight) и супер перо (Super Featherweight).

Краят на кариерата му през 1989-а дойде с победа над Марио Саласар във Флорида - пак с нокаут още във втория рунд, но тогава вече над главата му се бяха събрали облаците на проблеми в личния живот.

Дойдоха и такива с наркотици, както и няколко месеца в затвора във Венецуела след сбиване в заведение.

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В последните години живееше спокойно във Флорида, но от няколко седмици бе в болница с остро респираторно заболяване. То доведе и до фаталния изход в неделя късно вечерта, според първите информации на световните агенции.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.