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Никола Цолов направи добро каране при официалния си първи досег с официалния календар на Формула 1. Българският пилот на "Кампос Рейсинг" във Формула 2 седна в един от болидите на "Рейсинг Булс" за първата свободна тренировка от уикенда за Гран при на Мексико.

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Българския лъв в крайна сметка финишира на дванадесета позиция, а изглежда е впечатлил шефа на отбора Алан Перман, който го похвали след края на тренировката.

"Никола се представи като по учебник в тази първа сесия. Държеше болида си на пистата и сме доволни от това, което видяхме. Скоростта бе налице, така че не можем да искаме кой знае колко повече", каза той.

Цолов завърши на 1.476 секунди от най-доброто време днес, което бе на Шарл Леклерс "Ферари" - 1:18.128.

СНИМКИ ОТ ТРЕНИРОВКАТА В МЕКСИКО СИТИ >>>

Съотборникът на Никола за тази тренировка, Арвин Линблад, бе малко по-бърз от него и финишира с десето време и с 0.126 секунди по-бързо представяне от това на българската надежда в моторните спортове.

Снимка: Getty Images

Несъмнено най-впечатляващото представяне от младите пилоти, получили шанс за изява днес, бе това на Фредерик Вести от "Мерцедес", който даде трето най-добро време, изоставайки сам от Леклер и Кими Антонели.

Колкото до Цолов - той смени четири комплекта гуми, а в крайна сметка най-доброто му време бе 1:19.604 минути.

СНИМКИ ОТ ТРЕНИРОВКАТА В МЕКСИКО СИТИ >>>

В края на тренировката българинът се прибра в бокса, тъй като съобщи по радиото, че има проблеми с десния крак, който на моменти не е усещал. Но все пак успя да се върна на трасето и да завърши сесията.

Снимка: Getty Images

Звездата на Формула 2 стана първият българин в историята, който участва в официална сесия на Формула 1.

По-рано през годината той тества миналогодишния болид на "Рейсинг Булс", а сега вече се докосна и до същинския такъв.

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