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Кучине Лубе Чивитанова с българските национали Александър Николов и Симеон Николов в състава си постигна втора поредна победа в шампионата на Италия по волейбол.
В двубой от втория кръг вицешампионите се наложиха у дома с 3:0 (25:21, 25:15, 25:21) срещу Падуа за 77 минути.
Александър Николов беше най-резултатен за домакините с 13 точки, а брат му Симеон добави още 7 пункта.
Матия Ориоли реализира 11 точки за гостуващия отбор.
Спортът е повече от резултат
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Кучине Лубе е с пълен актив от 6 точки след 2 успеха през новото първенство.
На 1 октомври Чивитанова гостува на Кунео.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.