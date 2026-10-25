Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и неговият клуб Богданка ЛУК (Люблин) грабнаха Суперкупата на Полша!

Богданка срази шампиона Алурон Варта (Заверче) с 3:0 (34:32, 25:20, 25:18) в мача в Ченстохова и грабна втора Суперкупа в историята си.

Братя Николови с летящ старт в Лубе
Виж още Братя Николови с летящ старт в Лубе

Богданка поведе в резултата с 6:5 след ятака не Мусе Гей. Атака на Матеуш Малиновски направи резултата 7:6. Грешка на Бартоломей Боланд и Богдана дръпна с 10:8. Ас на Вилфредо Леон - 11:8. Пайп на Вилфредо Леон и 12:9. Карън Ръсел атакува за равенство при 12:12. Матеуш Малиновски атакува в аут и Заверче поведе с 14:13. Ран Такахаши атакува в аут и Алурон дръпна с 15:13.

Стефан Антига взе прекъсване за Богданка. Мощна атака на Бартоломей Боландж и 17:15 за Заверче. Атака на Матеуш Малиновски изравни резултата при 18:18. Михал Винярски взе прекъсване за Алурон Варта. Блокада на Матеуш Биениек спря атака на Алекс Грозданов и Заверче поведе с 20:18. Стефан Антига взе второто си прекъсване в първата част. Блокада на Мусе Гей сея атака на Бартоломей Боландж и 21:22. Втора поредна блокада на Муса Гей срещу атака на Бартоломей Боландж - 22:22. Атака на Рана Такахаши и 23:23. Бартоломей Боландж изведе Заверче до геймбол при 24:23. Атакан а Вилфредо Леон по диагонала от зона 4 и 24:24. Ас на Мусе Гей и тимът от Люблин стигна до геймбол при 25:24.

Остър диагонал в атака за Томаш Форнал и ново равенство при 25:25. Троен блок спря атака на Вилфредо Леон и Завечре стигна до трети геймбол при 26:25. Атака на Ран Такахаши от зона 2 и ново равенство при 26:26. Мусе Гей атакува мощно в центъра за 29:29. Ран Такахаши атакува по блокадата за 30:30. Грешка на Аарън Ръсел и Алекс Грозданов и съотборниците му поведоха с 33:32. Бартоломей Боландж атакува в аут и Богданка спечели първата част след 40 минути с 34:32.

Вилфредо Леон атакува мощно и 3:0 за Богданка в началото на втората част. Матеуш Малиновски атакува по правата от зона 4, след като получи подаване от Вилфредо Леон и 6:3. Атака на Бартоломей Боландж намали разликата само до 1 точка при 7:8. Богданка поведи с 3 точки при 12:9 след докосната мрежа от волейболистите на Завечре. Ран Такахаши атакува по острия диагонал от зона 4 за 14:11. Блокада на Матуеш Малиновски спря атака на Томаш Форнал за 16:12. Михал Винярски взе прекъсване за Алурон Варта. Атака на Вилфредо Леон и 17:12. Богданка поведе с 6 точки при 21:15. Атака и два поредни аса на Бартош Кволек намалиха резултата до 18:21. Мощна атака на Ран Такахаши и 22:18. При 19:23, Михал Винярски взе прекъсване за Заверче. Мусе Гей изведе Богданка до успех във втората част с 25:20.

Мощна атака на Алекс Грозданов в центъра и 2:1 за Богданка в началото на третата част. Ран Такахаши атакува по диагонала от зона 4 за 4:1. Ас на Вилфредо Леон и 5:1. Михал Винярски взе прекъсване за Заверче. Блокада на Алекс Грозданов спря атака на Бартош Кволек за 5:2. Блокада спря атака на Ран Такахаши и равенство при 7:7. Грешка на Томаш Форнал и Богданка дръпна с 12:8. Ас на Муса Гей и 13:8. Пайп на Ран Такахаши направи резултата 15:9. Томаш Форнал атакува в аут - 11:18. Ран Такахаши атакува по блокадата за 19:12. Атака на Мусе Гей в центъра и 21:15. Ас на Вилфредо Леон донесе успеха на Богданка в третата част с 25:18 и в мача с 3:0 гейма.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Излязоха нови резултати от изборите Днес
Излязоха нови резултати от изборите
72018
Сатаната взе поредната си жертва от Холивуд: Как идеята за съвършенство убива Лайф
Сатаната взе поредната си жертва от Холивуд: Как идеята за съвършенство убива
13138
Пазарът на имоти в България е на две скорости: Цените растат, сделките намаляват Бизнес
Пазарът на имоти в България е на две скорости: Цените растат, сделките намаляват
2519
САЩ ще създават генетично подобрени кучета за армията IT
САЩ ще създават генетично подобрени кучета за армията
1351
Мъж, влюбен в кукла с изкуствен интелект, в трилъра "Сентиент" на Даниел Симпсън, продуциран от Деси Тенекеджиева Impressio
Мъж, влюбен в кукла с изкуствен интелект, в трилъра "Сентиент" на Даниел Симпсън, продуциран от Деси...
714
Исторически американски презокеански лайнер ще се превърне в най-големия изкуствен риф в света Trip
Исторически американски презокеански лайнер ще се превърне в най-големия изкуствен риф в света
2448
Защо картофеното пюре става като лепило? Грешката, която разваля любимата гарнитура Вкусотии
Защо картофеното пюре става като лепило? Грешката, която разваля любимата гарнитура
1743
Астролог посочи зодиите, които винаги пристигат навреме Zodiac
Астролог посочи зодиите, които винаги пристигат навреме
901
Типично есенно време през седмицата: Облаци, валежи и малко слънце Времето
Типично есенно време през седмицата: Облаци, валежи и малко слънце
1290