Страната ни официално ще приеме Лигата на нациите през 2028 година

5010 Снимка: CEV Eurovolley

България отново ще бъде домакин на голям волейболен турнир.

Страната ни ще и по-конкретно София ще приеме Лигата на нациите за мъже през 2028 г., а договорът за това вече е официално подписан.

Новината беше съобщена лично от президента на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев. С това България затвърждава позицията си на предпочитана дестинация за провеждане на спортни форуми от най-висок ранг. Феновете на волейбола у нас отново ще имат възможността да подкрепят националите си на родна земя в една от най-оспорваните надпревари.

Годината 2028 е от особено значение за световния спорт, тъй като от 14 до 30 юли в Лос Анджелис ще се проведат 34-ите Летни олимпийски игри. Именно поради тази причина турнирът от Лигата на нациите в София ще бъде с огромен залог.

Цялата надпревара ще играе ключова роля за спечелването на олимпийски квоти от участващите отбори. Това дава на българските национали стратегическо предимство, тъй като те ще могат да разчитат на мощната подкрепа на родната публика в битката за добри резултати и място на най-големия спортен форум.

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Припомняме, че през септември 2026 г. София беше домакин на част от мачовете от европейското първенство, където за съжаление националният ни отбор отпадна на осминафинал.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.