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Халкбанк с българския треньор Радостин Стойчев се класира за полуфиналите в турнира за Купата на Турция след драматична победа над Фенербахче.

В четвъртфиналите Халкбанк спечели с 3:2 гейма (26:24, 23:25, 26:28, 25:23, 15:9) и по този начин си насрочи двубой с Галатасарай.

Двамата българи в състава на Стойчев имаха своя принос за успеха. Националът Денислав Бърдаров реализира 12 точки, а ветеранът Матей Казийски се отчете с шест. Най-резултатен бе Дарлан Соуса с 38 точки. 

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