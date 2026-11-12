"Българският" Халкбанк е на полуфинал в турнира за Купата на Турция
Тимът на Стойчев, Казийски и Бърдаров драматично победи Фенербахче
Халкбанк с българския треньор Радостин Стойчев се класира за полуфиналите в турнира за Купата на Турция след драматична победа над Фенербахче.
В четвъртфиналите Халкбанк спечели с 3:2 гейма (26:24, 23:25, 26:28, 25:23, 15:9) и по този начин си насрочи двубой с Галатасарай.
Двамата българи в състава на Стойчев имаха своя принос за успеха. Националът Денислав Бърдаров реализира 12 точки, а ветеранът Матей Казийски се отчете с шест. Най-резултатен бе Дарлан Соуса с 38 точки.