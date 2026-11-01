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Лубе Чивитанова победи с 3:1 (25:21, 21:25, 25:21, 25:22) гейма Кунео като гост в среща от третия кръг на италианската Суперлега.

С основна роля за успеха бяха братята Александър Николов и Симеон Николов. Александър бе най-резултатен за Лубе с 20 точки, а разпределителят Симеон завърши с 5 точки.

В първия гейм Лубе поведе със 17:11 точки, което бе достатъчно за гостите, за да поведат в резултата.

Кунео изравни във втория гейм, след като домакините, водени от реализиралия 22 точки Натан Ферал, успяха да поведат с 15:10.

В третия гейм гостите от Чивитанова си върнаха предимството. Играта вървеше точка за точка до 18:18, но последваха три поредни точки за Лубе, които се оказаха решаващи за съдбата на гейма.

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В оказалия се заключителен четвърти гейм Лубе поддържаше преднина от 2-3 точки през почти цялото време и Кунео така и не успя да я заличи.

Четири отбора продължават с пълен актив Италия - Перуджа, Трентино, Лубе и Пиаченца, докато три отбора в дъното все още нямат победа - Кунео, Монца и Падуа.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.