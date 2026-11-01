Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Лубе Чивитанова победи с 3:1 (25:21, 21:25, 25:21, 25:22) гейма Кунео като гост в среща от третия кръг на италианската Суперлега.
С основна роля за успеха бяха братята Александър Николов и Симеон Николов. Александър бе най-резултатен за Лубе с 20 точки, а разпределителят Симеон завърши с 5 точки.
В първия гейм Лубе поведе със 17:11 точки, което бе достатъчно за гостите, за да поведат в резултата.
Кунео изравни във втория гейм, след като домакините, водени от реализиралия 22 точки Натан Ферал, успяха да поведат с 15:10.
В третия гейм гостите от Чивитанова си върнаха предимството. Играта вървеше точка за точка до 18:18, но последваха три поредни точки за Лубе, които се оказаха решаващи за съдбата на гейма.
Спортът е повече от резултат
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
В оказалия се заключителен четвърти гейм Лубе поддържаше преднина от 2-3 точки през почти цялото време и Кунео така и не успя да я заличи.
Четири отбора продължават с пълен актив Италия - Перуджа, Трентино, Лубе и Пиаченца, докато три отбора в дъното все още нямат победа - Кунео, Монца и Падуа.
Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.