Националите Александър и Симеон Николови и техният Кучине Лубе (Чивитанова) постигнаха страхотна четвърта поредна победа за сезона в италианската Суперлига.
Воденият от Джампаоло Медей тим се наложи много трудно у дома Валса Група (Модена) с 3:1 (25:23, 29:31, 33:31, 25:21) в най-интересния мач от междинния 4-и кръг на шампионата, игран тази вечер в пълната зала "Еуросуоле Форум".
Така Лубе се изкачи на 2-о място във временното класиране с 4 победи от 4 мача и 12 точки. Начело в подреждането продължава да е шампионът Перуджа с 14 точки след 5 победи от 5 мача, но и среща повече.
В следващия 5-и кръг братя Николови и компания ще са гости на Алианц (Милано), с националът Георги Татаров в състава. Срещата е в неделя (8 ноември) от 17,00 часа българско време.
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Алекс Николов изигра невероятен мач за Лубе и заби фантастичните 35 точки (5 аса!, 1 блок) за победата.
Симеон Николов организира отлично играта на победителите и добави 6 точки (2 блока, 1 ас) за успеха.
Ерик Льопки и Матиа Ботоло пък добавиха 14 и 12 точки за победата.
За Модена Пардо Мати ( 6 блока, 2 аса), Лука Поро (3 аса) и Зил Майс (1 блок, 1 ас) реализираха съответно 16, 15 и 14 точки, но и това не помогна.