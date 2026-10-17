Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Отборът на Кучине Лубе (Чивитанова), с Александър и Симеон Николови в състава, започна по възможно най-добрия начин новия сезон в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей надиграха категорично като гости коравия тим на Рана (Верона) с 3:0 (25:20, 25:19, 28:26) в първия мач от първия кръг на първенството, игран тази вечер в пълната зала "Пала Маджис".

Във втория кръг Лубе ще са домакини на Палаволо (Падуа). Срещата е следващата неделя (25 октомври) от 19,00 часа българско време.

При официалния си дебют за Лубе Симеон Николов се представи страхотно и завърши с 5 точки (2 блока и 2 аса) за успеха.

Алекс Николов пък бе над всички с 19 точки (5 аса!, 1 блок) за победата.

За домакините от Верона Паул Бухегер (2 аса) и Нумори Кейта (1 блок) се отчетоха с 13 и 11 точки.

 

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
126550
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
5750
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4198
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК Impressio
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК
2078
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3376
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1395
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1490