345 Снимка: Международната федерация по волейбол

Алекс и Симеон Николови и техният Кучине Лубе Чивитанова записаха първо поражение от началото на сезона в италианската волейболна Суперлига. Тимът на Джампаоло Медей отстъпи с 0:3 (20:25, 23:25, 21:25) при гостуването си на Перуджа в отложена среща от 11-ия кръг.

Двубоят в "Палабартон Енерджи" бе втори между двата състава в рамките на по-малко от две седмици. При предишната им среща Перуджа отново надделя, този път с 3:2 гейма във финала за Суперкупата на Италия.

Българският национал Алекс Николов бе най-резултатен за Лубе с 18 точки, като записа четири аса и една блокада. Неговият брат Симеон добави три точки.

За победителите Олех Плотницкий също завърши с 18 точки, включително четири директни точки от сервис, докато Фере Режер допринесе с 16 точки, един ас и две блокади.

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Въпреки поражението Чивитанова запазва второто място в класирането с 18 точки от седем изиграни срещи - шест победи и една загуба. Перуджа продължава да води убедително с 22 точки и осем спечелени мача.

Следващото изпитание за братя Николови и съотборниците им е на 29 ноември (неделя), когато Лубе ще гостува на Газ Сейлс Блуенерджи Пиаченца. Началото на срещата е насрочено за 18:00 часа българско време.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.