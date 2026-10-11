Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Кучине Лубе (Чивитанова) с братя Николови се класираха за финала на авторитетния турнир "Йези къп", който се провежда в Италия.
Александър Николов реализира 21 точки, а брат му Мони добави 6 за победата с 3:1 гейма над японския Осака - 22:25, 25:18, 25:22, 25:20.
Така Кучине Лубе се класира за финала, къдеот ще се изправи тима на Милано, където се подвизава друг български национал в лицето на Георги Татаров.
Милано победи гръцкия Олимпиакос с 3:1 гейма - 25:17, 19:25, 25:21, 25:22. Татаров отбеляза 12 точки, а за Олимпиакос Мартин Атанасов се отчете с 3.
Спортът е повече от резултат
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.