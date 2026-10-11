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Кучине Лубе (Чивитанова) с братя Николови се класираха за финала на авторитетния турнир "Йези къп", който се провежда в Италия.

Александър Николов реализира 21 точки, а брат му Мони добави 6 за победата с 3:1 гейма над японския Осака - 22:25, 25:18, 25:22, 25:20.

Така Кучине Лубе се класира за финала, къдеот ще се изправи тима на Милано, където се подвизава друг български национал в лицето на Георги Татаров.

Милано победи гръцкия Олимпиакос с 3:1 гейма - 25:17, 19:25, 25:21, 25:22. Татаров отбеляза 12 точки, а за Олимпиакос Мартин Атанасов се отчете с 3.

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