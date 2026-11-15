Алекс бе над всички с 28 точки, но Перуджа надви Лубе Чивитанова

2595 Снимка: CEV

Лубе Чивитанова, където този сезон заедно играят българските волейболни звезди Александър и Симеон Николови, не успя да вземе първия трофей през сезона. Тимът на родните национали отстъпи във финала за Суперкупата на Италия срещу Перуджа в драматичен мач, решен в тайбрек - 2:3 (25:21, 25:22, 22:25, 22:25, 13:15).

Tака дългото чакане на Лубе за този трофей продължава - за последно Чивитанова взе отличието преди повече от десетилетие, през 2014 година.

Алекс Николов изигар фантастичен мач, като бе най-резултатен в целия мач със своите 28 точки, но и това не спаси неговия клуб от това да пропилее два гейма преднина.

Отборът на българите със сигурност е смятал, че докосва отличието, което действително бе на една ръка разстояние след 25:21 и 25:22 в първите два гейма, ала Перуджа не се отказа и изравни след 22:25 и 22:25 в третата и четвъртата част. А в тайбрека не позволи на съперника си да поведе нито за момент и заслужено осъществи обрата.

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Алекс заби 22 точки от атака, 5 от сервис и 1 от блокада. Симеон, който бе титулярен разпределител за Лубе,завърши с 4 точки - 1 от атака и 1 от сервис, както и 2 от блокада.

Представянето на Перуджа пък бе доста по-балансирано и цели петима волейболисти стигнаха до 10 или повече точки, водени от Фере Регерс и Камил Семенюк - с по 16.

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