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Звездните братя на българския волейбол Александър Николов и Симеон Николов се класираха на първия си финал, откакто играят заедно в Кучине Лубе (Чивитанова).
Техният тим спечели комфортно полуфинала в турнира за Суперкупата на Италия срещу Верона - 3:0 след 25:18, 25:13, 25:19 в отделните геймове в Парма.
Алекс Николов отново беше най-резултатен с 16 точки, докато по-малкият му брат добави 5.
В мача за трофея Кучине Лубе ще се изправи срещу италианския шампион Перужда, който победи с 3:1 гейм Тренто.
Спортът е повече от резултат
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.