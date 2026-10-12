Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Националите Александър и Симеон Николови и техният Кучине Лубе Чивитанова триумфираха с трофея на престижния турнир "Йези Къп". 

Още по темата

Воденият от Джампаоло Медей тим се наложи над Алианц Милано с Георги Татаров в състава с 3:1 (25:23, 29:31, 25:21, 25:14) във финала на надпреварата. 

Мони Николов бе отличен за Най-полезен състезател (MVP). Той имаше ключова роля за успеха, като записа 5 точки и със сервиса си направи разликата.  

Алекс Николов бе най-резултатен с 16 точки, а Матия Ботоло завърши с 10 точки. 

 За съперника Георги Татаров реализира 5 точки. Базил Дермо завърши с 19 точки. 

 

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
126535
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
5561
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4185
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК Impressio
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК
2076
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3330
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1355
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1487