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Националите Александър и Симеон Николови и техният Кучине Лубе Чивитанова триумфираха с трофея на престижния турнир "Йези Къп".
Воденият от Джампаоло Медей тим се наложи над Алианц Милано с Георги Татаров в състава с 3:1 (25:23, 29:31, 25:21, 25:14) във финала на надпреварата.
Мони Николов бе отличен за Най-полезен състезател (MVP). Той имаше ключова роля за успеха, като записа 5 точки и със сервиса си направи разликата.
Алекс Николов бе най-резултатен с 16 точки, а Матия Ботоло завърши с 10 точки.
За съперника Георги Татаров реализира 5 точки. Базил Дермо завърши с 19 точки.
Спортът е повече от резултат
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Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.