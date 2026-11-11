Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Левски София отпадна от Шампионската лига по волейбол за мъже. Българският първенец отстъпи с 0:3 (20:25, 25:27, 23:25) като домакин на Младост Загреб в среща-реванш от втория квалификационен кръг на най-силния европейски клубен турнир. Първата среща между двата отбора, играна преди седмица, завърши с успех 3:1 в полза на хърватите.

В първия гейм воденият от треньора Никола Желязков състав беше равностоен на своя по-опитен противник, но в края Младост поведе с 20:17 и затвърди превъзходството си при 25:20.

Втората част се оказа решителна за крайния изход от срещата в София. "Сините" натрупаха аванс от 13:8 и 18:12. При 22:17 за Левски гостите съумяха да направят решителен обрат и да спечелят драматично с 27:25, след като българският шампион пропусна три геймбола.

В заключителната част играта в зала "Левски София" отново вървеше точка за точка, а първенецът на Хърватия спечели четири последователни точки след 21:21, приключвайки двубоя за 79 минути.

Най-резултатен за Левски с 14 точки беше Кристиян Титрийски. Бившият национал Тодор Скримов се отличи с 13 в срещата, играна пред близо 500 зрители.

За гостите с 14 пункта приключи Иван Желкович.

След отпадането си от Шампионската лига отборът на Левски ще играе в турнира за купата на ЦЕВ срещу швейцарския Хюненберг.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Апелативният съд потвърди доживотна присъда за убиеца на 4-годишно момченце в Хасково Днес
Апелативният съд потвърди доживотна присъда за убиеца на 4-годишно момченце в Хасково
26463
На 85 години почина легендата Стейси Кийч Лайф
На 85 години почина легендата Стейси Кийч
10114
"Прогресивна България" отново предлага почасово изчисляване на трудовия стаж Бизнес
"Прогресивна България" отново предлага почасово изчисляване на трудовия стаж
17579
Космическият самолет Dream Chaser получи разрешение за кацане на писта IT
Космическият самолет Dream Chaser получи разрешение за кацане на писта
9373
Писателят Камел Дауд е осъден на 5 години затвор по делото, свързано с романа му "Хурии" Impressio
Писателят Камел Дауд е осъден на 5 години затвор по делото, свързано с романа му "Хурии"
7310
Турция реставрира арменска църква, разположена на 3000 метра надморска височина, за да привлече туристи Trip
Турция реставрира арменска църква, разположена на 3000 метра надморска височина, за да привлече тури...
7448
Праскови, шамфъстък и мед върху филийка - закуска като от скъпо кафене Вкусотии
Праскови, шамфъстък и мед върху филийка - закуска като от скъпо кафене
880
Огледалната дата 11.11: Какво не бива да правим в този ден, за да не привлечем неприятности Zodiac
Огледалната дата 11.11: Какво не бива да правим в този ден, за да не привлечем неприятности
2220
Жълт код за силен вятър е обявен за утре в 22 области в страната Времето
Жълт код за силен вятър е обявен за утре в 22 области в страната
3209