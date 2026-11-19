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Бронзовият медалист в родния волейболен елит Локомотив Авиа (Пловдив) се класира по изключително драматичен начин напред в третия по сила европейски клубен турнир "Чалъндж къп".

Първо играчите на Найден Найденов надделяха като домакини на черногорския Будва с 3:2 (25:16, 22:25, 18:25, 28:26, 15:8) срещата-реванш помежду им от 1/32-финалите на турнира, играна пред над 1000 зрители в залата на ПУ "Паисий Хилендарски". Така след загубата с 0:3 в първия мач се стигна до т.нар. "златен" гейм .

В него пловдичани показаха страхотен характер, спасиха и един мачбол, но все пак успяха да спечелят с 19:17 , за да продължат напред към 1/16-финалите на "Чалъндж къп".

Там ще има български сблъсък, като Локомотив ще срещне ЦСКА, който пък елиминира украинският Епицентър (Подоляни) също след "златен" гейм.

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"Черно-белите" започнаха срещата по-концентрирано и първи успяха да се откъснат в резултата при 11:7 благодарение на ефективната си блокада. Това даде необходимата увереност на играчите на Найден Найденов, които продължиха да доминират и увеличиха аванса си до 7 точки при 17:10 след ас на Жулиен Георгиев, а до края не показаха колебания и взеха първата част с категоричното 25:16.

След равностойни първи минути на втората Локомотив отново бе отборът, който успя да направи разлика и да поведе с 11:8. Гостите от Черна гора обаче отговориха и се възползваха от няколко неточности в полето на "черно-белите", да обърнат до 16:15 в средата на гейма. Това накара Найден Найденов да вземе прекъсване. След него пловдивчани не съумяха да стабилизират посрещането си и изостанаха с 16:20. Локомотив стопи разликата до само точка при 22:23, но следващите две разигравания отидоха на сметката на Будва и така резултатът в геймовете бе изравнен.

Черногорците дръпнаха с 5:1 още на старта на третата част. Впоследствие след серия от силни сервиси на Ренато Аугусто Колито разликата набъбна до 14:6 и това се оказа решаващо за изхода от гейма, който също отиде на сметката на Будва след 25:18.

Четвъртият гейм предложи равностойна битка. Двата тима вървяха точка за точка до 19:19, когато отборът на Будва съумя да взе две поредни разигравания за 21:19, но "черно-белите" изравниха при 23:23. След това играчите на Найден Найденов спасиха две възможности пред съперника за затваряне на мача и показаха по-здрави нерви в решаващите моменти, за да измъкнат гейма с 28:26 след блокада на Кирил Колев.

Така реваншът влезе в тайбрек, в който пловдивчани използваха импулса в играта си, за да поведат с 10:5. Разчитайки на своята блокада и ефективността си в нападение, "черно-белите" пречупиха съпротивителните сили на съперника и след 15:8 вкараха мача в решителен "златен" гейм. В него двата отбора отново бяха изключително равностойни и така стигнаха до равенство при 15:15, а след това и до 17:17. Тогава блокада на Тодор Димитров и атака в аут за Будва осигуриха победата за Локомотив - 19:17.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



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