534 Снимка: CEV

Президентът на българската федерация по волейбол Любомир Ганев коментира и жребия за женския национален отбор на Световното първенство, което ще се проведе след по-малко от година в САЩ и Канада. Тимът на Марчело Абонданца се падна в Група "F" с отборите на Русия, Япония и Аржентина.

"Ние бяхме в последната урна и трите ни съперници са по-добри като ранкинг. Много тежка група, шансовете да я прескочим са минимални. Ще се готвим и ще направим всичко възможно. Тежко е, но ще се опитаме да играем на ниво, многократно сме постигали успеха и срещу по-силни съперници. Аз смятам, че пътят през нашия отбор е само напред. Предстои и Световно първенство до 19 години и трябва да решим Калина Венева и Дарина Нанева ще помогнат на този отбор, който защитава титлата си или ще играят само при жените. Голямата цел пред жените е класиране за Олимпийските игри през 2032 в Бризбейн. Има достатъчно време, за да реализираме това. Всяка година можем да се подобряваме и да печелим по 6-7 места в световната ранглиста, за да влезем в Топ 16", каза Любомир Ганев.

Селекционерът на тима Марчело Абонданца изрази подобно мнение:

"Много, много трудна група. Познаваме Аржентина добре. Играхме контролни мачове срещу тях преди Лигата на нациите. Япония е една от големите сили в световния волейбол. Русия се завръща след много години и според мен ще е един от най-силните. Вероятно дори най-добрият тим, гледайки качествата на състезателите им. Съзнаваме колко голямо предизвикателство е групата, но ще се борим до край, за да се класираме за следващия кръг. В същото време сме реалисти и знаем какво е положението ни. Ще натрупаме много опит в тези мачове", каза италианският треньор пред сайта на федерацията.

"Не се страхувам да се изправя срещу никого. Да играеш срещу отбори на толкова високо ниво е много позитивно за нас. Все още сме във фаза на развитие. Надявам се, че младите състезателки ще бъдат на линия през тази година, а не като миналите сезони. Искаме да използваме тези мачове като още една стъпка напред в развитието ни като отбор. Освен това очаквам България да бъде различен и по-конкурентно способен тим. Много от нашите състезатели натрупаха важен опит и вярвам, че можем да спечелим от това без значение колко трудна е групата. Преди Световното първенство ще играем Европейска лига, която ще е голям тест за нас и шанс да видим повече прогрес при младите", добави той.

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"Моята основна амбиция е да направим добро Световно първенство и да покажем колко сме израснали като отбор. Да излезем от групата ще е невероятно трудно, но нищо не е невъзможно. Ще се борим до самия край и ще приемем резултатите, каквито са. Всичко повече ще е бонус. Най-важното е да растем като отбор и да бъдем по-конкурентноспособни", каза още Марчело Абонданца.

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