Реваншът в Пловдив не бе лесен, но с две победи българският отбор върви напред

231 Снимка: БТА

Българският волейболен първенец при жените Марица (Пловдив) се класира за третия предварителен кръг на Шампионската лига.

"Жълто-сините" спечелиха драматично реванша срещу черногорския Херцег Нови с 3:2 (28:30, 25:20, 25:18, 23:25, 15:10) гейма и по този начин след два успеха елиминираха своя съперник. Преди седмица успехът като гост бе още по-категоричен - 3:0.

Двубоят в зала "Колодрума" започна равностойно, а първият гейм бе изключително оспорван. В него Марица изпусна ранна преднина от четири точки, за да се озове в ролята на догонващ в резултата и трябваше да спасява три възможности пред противника да затвори гейма при 24:21. "Жълто-сините" успяха да отразят и трите шанса и изравниха до 24:24. В решаващите моменти обаче гостите от Черна гора показаха по-голяма концентрация и успяха да измъкнат драматично първата част с 30:28.

Въпреки негативния развой шампионките на България излязоха пределно мотивирани за втората и започнаха със серия от 10:2, за да вземат контрола върху случващото се на полето. Впоследствие маричанки не изпуснаха инициативата до края, за да могат бързо да възстановят равенството в геймовете след категоричното 25:20.

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Пловдивският тим пренесе импулса в играта си и в началото на третата част, в която рано отвори аванс от 10:5. В следващите минути блокадата на Марица заработи ефективно и това бе решаващо в гейма, който отново отиде на сметката на българския шампион след 25:18.

"Жълто-сините" имаха колебания при посрещането си на старта на четвъртата част и допуснаха изоставане от седем точки при 4:11. Те обаче показаха характер, за да изравнят при 21:21. Все пак Херцег Нови съумя да измъкне гейма след 25:23 и по този начин вкара мача в тайбрек.

В него блокадата на българския тим направи разликата и бе ключовият елемент, който позволи на Марица да стигне до крайния успех след 15:10.

Най-резултатна за победата на маричанки бе Александра Китипова с 24 точки, а по 22 добавиха Ана Пейичич и Елена Бечева.

Така в третия квалификационен кръг на Шампионската лига Марица вече чака победителя от сблъсъка между Туран Товуз (Азербайджан) и Младост Загреб (Хърватия). Азербайджанският тим спечели първия мач с 3:0 гейма.

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