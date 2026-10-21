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Марица Пловдив постигна убедителна победа с 3:0 (25:13, 25:23, 25:20) гейма като гост на черногорския Херцег Нови в първа среща от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Маричанки не оставиха никакъв шанс на своите съпернички при визитата си в Игало, а реваншът между двата отбора е след седмица в зала "Колодрума".

Реално интрига в двубоя липсваше, като единствените по-равностойни моменти бяха във втория гейм от мача, когато пловдивчанки позагубиха концентрация и трябваше да обръщат частта.

Иначе в първия гейм на мача маричанки бяха категорични с 25:13, като доминираха от началото до края на частта.

Вторият гейм беше доста по-завързан, като домакините успяха да стигнат до преднина от 14:8, но "жълто-сините" не се предадоха и с впечатляващ обрат затвориха частта с 25:23.

Третият гейм отново мина под тоталната диктовка на състезателките от Пловдив, които доминираха от първата точка и след 25:20 затвориха гейма, а с това и мача.

За пловдивчанки най-резултатна беше Ана Пейчич, която е едно от новите попълнения в отбора. Александра Китипова се отчете с 11 точки, а Елена Бечева добави 9.

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