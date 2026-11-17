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Мъжкият волейболен тим на ЦСКА записа ценна победа срещу украинския Епицентър Подоляни с 3:1 (19:25, 25:20, 25:22, 25:22) в двубой от европейския турнир "Чалъндж къп", който се изигра в зала "Христо Ботев".

Треньорът на "червените" Александър Попов изненада, като заложи на значително подмладен състав. Като титуляри започнаха Захари Згуров и Петър Господарски, който направи своя официален дебют в мъжкия волейбол. За тяхна сметка на пейката остана далеч по-опитният Николай Пенчев. Този ход доведе до известни колебания в началото и ЦСКА отстъпи в първия гейм. Двата отбора се движеха равностойно до средата на частта, но след това гостите от Украйна натрупаха аванс и затвориха гейма при 25:19.

Във втората част "армейците" показаха съвсем различно лице. Волейболистите на ЦСКА се съвзеха, засилиха значително началния си удар и започнаха да се възползват максимално от грешките на противника. Това им позволи да изравнят резултата след категорично 25:20. Отборът на ЦСКА успя да съхрани набраната енергия и инерция и в следващите два гейма.

С много по-уверена игра "червените" спечелиха третата и четвъртата част с идентичен резултат – 25:22, с което оформиха и крайния успех. Символично, последната точка в мача дойде след поредна грешка от сервис на украинския тим, чийто състезатели направиха общо 34 индивидуални грешки по време на срещата.

Най-резултатен за победата на ЦСКА беше Станислав Кулагин, който завърши с 19 точки. Силна подкрепа му оказа и Тодор Костов, допринесъл с 13 точки за успеха.

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