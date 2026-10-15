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Капитанът и голмайстор на Интер Лаутаро Мартинес е получил контузия на лявото бедро и ще отсъства от терените в продължение на месец.
"Лаутаро Мартинес премина клинични прегледи днес в Институт "Хуманитас" в Роцано. Прегледите показаха мускулно възпаление на задните мускули на лявото бедро", съобщиха от Интер.
Продължителността на отсъствието му не бе спомената, но според "Гадзета дело Спорт" и телевизия Sky аржентинецът ще отсъства до следващата пауза за националните отбори, който е след месец. Така той ще пропусне месец, както е дербито на Милано, което е предвидено за 31 октомври.
Мартинес два от трите гола за отбора си при загубата от Брюж с 3:4 в Шампионската лига. Той игра целия мач.
Аржентинският нападател вкара вече четири гола през този сезон за Интер, който е лидер в Серия А заедно с Лацио по 16 точки. Тимът ще играе срещу Болоня в събота в среща от 7-ия кръг на първенството.
Спортът е повече от резултат
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.