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Капитанът и голмайстор на Интер Лаутаро Мартинес е получил контузия на лявото бедро и ще отсъства от терените в продължение на месец.

"Лаутаро Мартинес премина клинични прегледи днес в Институт "Хуманитас" в Роцано. Прегледите показаха мускулно възпаление на задните мускули на лявото бедро", съобщиха от Интер.

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Продължителността на отсъствието му не бе спомената, но според "Гадзета дело Спорт" и телевизия Sky аржентинецът ще отсъства до следващата пауза за националните отбори, който е след месец. Така той ще пропусне месец, както е дербито на Милано, което е предвидено за 31 октомври.

Мартинес два от трите гола за отбора си при загубата от Брюж с 3:4 в Шампионската лига. Той игра целия мач.

Аржентинският нападател вкара вече четири гола през този сезон за Интер, който е лидер в Серия А заедно с Лацио по 16 точки. Тимът ще играе срещу Болоня в събота в среща от 7-ия кръг на първенството.

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