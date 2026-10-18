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Футболистът на Барселона Родри призова съотборниците си да подобрят представянето си в защита, въпреки че отборът продължи перфектния си старт на сезона с убедителна победа над Бетис.

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Полузащитникът откри головата си сметка за каталунския гранд по време на мача на Ла Картуха, който демонстрира както атакуващия блясък на тима, така и някои дефанзивни уязвимости.

Въпреки доминантната офанзивна игра, с пет различни голмайстори -Ламин Ямал, Родри, Габриел Жезус, Ерик Гарсия и Дани Олмо, каталунците временно бяха затруднени от головете на Валентин Гомес и Абде Езалзули. Тези попадения разкриха някои оставащи уязвимости при прехода в защита, преди Барселона да надделее през второто полувреме.

"Отборът показва своя атакуващ потенциал, но допускаме доста голове. Оттам може да дойде подобрението", заяви той, цитиран от SPORT.

"Много съм щастлив и доволен от победата. Това е един от най-трудните терени в лигата. Те са в добър момент и изиграха страхотен мач. Щастлив съм за гола си, който ни даде спокойствие в момента, когато бяхме в най-лошата си форма", обясни полузащитникът.

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