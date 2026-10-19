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Григор Димитров отбеляза лек прогрес от четири позиции и вече е №123 в световната тенис ранглиста.

Григор

Родният тенисист не взе участие в нито един турнир през изминалата седмица, но се възползва от спад на намиращи се пред него тенисисти, благодарение на което отбеляза своя лек прогрес.

Следващият турнир в програмата на Димитров е от категория АТР 500 във Виена, който стартира на 26 октомври, а родният тенисист получи "уайлд кард" за основната схема.

Втора ракета на България е Пьотр Нестеров на 279-о място, а младият ни талант Иван Иванов продължава със забележителния си прогрес и вече е №457 в ранглистата.

№1 поне в следващата седмица ще продължи да е Яник Синер, който обаче при всички положения ще се прости с лидерската си позиция, защото няма да играе тенис до края на сезона и ще изгуби 1500 точки от актива си, натрупани след титлите във Виена и Париж преди година.

Той ще бъде изместен от Александър Зверев, който е втори в ранглистата, а топ 10 допълват Карлос Алкарас, Бен Шелтън, Даниил Медведев, Флавио Коболи, Феликс Оже-Алиасим, Алекс де Минор, Франсис Тиафо и Артур Фис.

 

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