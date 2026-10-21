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ПСЖ победи Барселона с 4:2 в най-очаквания мач от основната фаза на Шампионска лига.

Шампионска лига

За малко над 90 минути светът видя Париж в коренно различна светлина, защото на фона на хаоса, завладял френската столица, футболът имаше своя зрелищен триумф на "Парк де Пренс".

Мач, който оправда очакванията за зрелище между шампиона на Европа от последните два сезона в лицето на ПСЖ и опонент в лицето на Барса, който всички смятат за най-силния тим на континента в момента.

Но Париж бе мястото, където Барселона най-сетне си намери майстора, защото от началото на сезона каталунците не спираха да побеждават. 11 успеха от 11 мача преди днешния, в които Ламин Ямал и компания вкараха 48 гола.

Наистина впечатляващи статистики, които обаче не трогнаха шампиона на Европа.

Снимка: Getty images

ПСЖ напълно заслужи успеха си, особено с купищата пропуски през първото полувреме, което по чудо завърши при резултат от само 1:0 в полза на домакините.

Единственият гол вкара вкара Дезире Дуе в 38-ата минута. Преди и след това съотборниците му се скъсваха да пропускат, а истински геройства на каталунската врата правеше Гарсия.

Трябва да се отбележи, че през тази първа част Осман Дембеле и Дани Олмо напуснаха принудително терена, а през втората част това направи Кварацхелия.

Снимка: Getty images

През втората част положенията не спряха, но двата отбора станаха далеч по-ефективни и видяхме цели пет гола.

Барса изравни чрез Еспарт, преди Люка Ернандес отново да изведе ПСЖ след гол с глава.

В 79-ата минута Ламин Ямал показа гения си с гол за 2:2, но ПСЖ реагира убийствено ефективно и се нуждаеше само от пет минути, за да забие две попадения, с които да реши мача.

Точни бяха Витиня и Фабиан Руис, а с това ПСЖ се превърна в първия тим от старта на сезона, който не просто не губи от Барса, ами и успява да победи каталунците със звучното 4:2.

 

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