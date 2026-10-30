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Андриан Краев и неговият Апоел (Тел Авив) спечелиха третият по значимост трофей в израелския футбол.
Това е "Toto Cup AI", който има роля на Купа на лигата и до голяма степен се използва за натрупване на игрова практика от отборите в началото на сезона.
До големия финал обаче достигнаха двата гранда от Тел Авив - Макаби и Апоел, което означаваше, че изходът на битката нямаше как да е без значение.
А срещата се превърна в истинско зрелище, защото Апоел спечели с 3:2.
Спортът е повече от резултат
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Андриан Краев остана не започна мача, но се появи в 60-ата минута, когато неговите съотборници вече водеха с 1:0 в резултата.
До 83-ата Апоел вкара две нови попадения и поведе с 3:0. Макаби не се предаде и намали до 2:3, но нямаше време да стори чудото и трофеят отиде в ръцете на градския съперник.
За Апоел това е втори трофей от тази надпревара след сезон 2001/02, а към момента се очертава двата клуба от Тел Авив да са претенденти и за титлата в Израел.
След осем кръга от старта на сезона Макаби е лидер с 20 точки, докато Апоел (Тел Авив) и защитаващият титлата си Апоел (Беер Шева) имат по 19, а Макаби (Хайфа) е с 18.
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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.